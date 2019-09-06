​​На другому тижні проекту Зважені та щасливі 9 один учасник поїхав додому худнути. Хто залишив шоу – читайте на Фактах ICTV.

На телеканалі СТБ ввечері 5 вересня вийшов другий випуск реаліті-шоу Зважені та щасливі 9, за підсумками якого проект залишив хлопець.

Під час зважування визначилися дві команди аутсайдерів – коричневі та сині. На цьому тижні проект мав залишити чоловік.

Учасники проекту вислухали Сергія Бовтюка і Михайла Воробйова.

У підсумку – Воробйов з команди коричневих отримав чотири голоси проти і залишив шоу Зважені та щасливі 9 у другому випуску.

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Михайлу Воробйову – 34 роки, киянин, працює майстром чоловічих стрижок на Троєщині.

На проект він прийшов з вагою 158 кг, за два тижні скинув 9 кг.

Нагадаємо, у першому випуску Зважені та щасливі 9 залишила Катерина Лук’яшко.