Український фільм Атлантида став найкращим у програмі Венеційського кінофестивалю Горизонти.
Фільм українського режисера Валентина Васяновича Атлантида стала найкращим на Венеційському кінофестивалю у програмі Горизонти (Друга за престижністю програма після основної, – Ред.).
Стрічка Атлантида розповідає про події на Донбасі, який повернувся під контроль України.
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Головну нагороду в основній програмі кінофестивалю здобув Джокер із Хоакіном Феніксом. Гран-прі виборола стрічка Романа Поланскі Офіцер і шпигун.
#BiennaleCinema2019
Il/the Premio Orizzonti per il Miglior Film / Award for Best Film a/to:
Atlantis di/by Valentyn Vasyanovych pic.twitter.com/NDLvZ8iFYo
— Biennale di Venezia (@la_Biennale) 7 сентября 2019 г.
Раніше Факти ICTV писали, що Warner Bros представили фінальний трейлер картини Джокер.