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Венеційський кінофестиваль: український фільм став найкращим в одній з категорій

Український фільм Атлантида став найкращим у програмі Венеційського кінофестивалю Горизонти.

Венеційський кінофестиваль: український фільм став найкращим в одній з категорій

Фільм українського режисера Валентина Васяновича Атлантида стала найкращим на Венеційському кінофестивалю у програмі Горизонти (Друга за престижністю програма після основної, – Ред.).

Стрічка Атлантида розповідає про події на Донбасі, який повернувся під контроль України.

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Головну нагороду в основній програмі кінофестивалю здобув Джокер із Хоакіном Феніксом. Гран-прі виборола стрічка Романа Поланскі Офіцер і шпигун.

Раніше Факти ICTV писали, що Warner Bros представили фінальний трейлер картини Джокер.

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