Фільм українського режисера Валентина Васяновича Атлантида стала найкращим на Венеційському кінофестивалю у програмі Горизонти (Друга за престижністю програма після основної, – Ред.).

Стрічка Атлантида розповідає про події на Донбасі, який повернувся під контроль України.

Головну нагороду в основній програмі кінофестивалю здобув Джокер із Хоакіном Феніксом. Гран-прі виборола стрічка Романа Поланскі Офіцер і шпигун.

#BiennaleCinema2019

Il/the Premio Orizzonti per il Miglior Film / Award for Best Film a/to:

Atlantis di/by Valentyn Vasyanovych pic.twitter.com/NDLvZ8iFYo

— Biennale di Venezia (@la_Biennale) 7 сентября 2019 г.