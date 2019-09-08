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Щаслива як ніколи: Приходько вийшла заміж

Українська співачка Анастасія Приходько вийшла заміж.

Щаслива як ніколи: Приходько вийшла заміж

32-річна співачка Анастасія Приходько вдруге вийшла заміж.

Зірка опублікувала фото в своїх акаунтах в соцмережах.

ЧитайтеАнастасія Приходько йде зі сцени

– Ура! Я щаслива як ніколи! – написала вона.

Також в мережі з’явилися знімки з вінчання молодят у церкві.

Щаслива як ніколи: Приходько вийшла заміж / 4 фотографии

Нагадаємо, у травні голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон повідомила, що виходить заміж за американського коміка Коліна Жоста.

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