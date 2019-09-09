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24 красуні у бікіні: найсексуальніша учасниця Міс Україна 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)

12 вересня у Палаці Україна відбудеться фінал конкурсу Міс Україна 2019. Факти ICTV пропонують познайомитися з учасницями і обрати найсексуальнішу красуню цього року.

24 красуні у бікіні: найсексуальніша учасниця Міс Україна 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)

Міс Україна 2019 відбудеться вже цього четверга, 12 вересня. Головний конкурс краси – арена протистояння найпрекрасніших українок.

Щороку ось уже 26 років журі серед 24 красунь обирає одну єдину. Саме вона їде представляти нашу країну на Miss World, Miss Earth, Miss International.

При відборі конкурсанток поважне журі бере до уваги активну соціальну діяльність дівчат, їх хобі та освіченість.

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Загальний призовий фонд конкурсу становить 700 тис. грн.

До речі, вчені з університету Вісконсіна знайшли гени, що відповідають за зовнішню привабливість чоловіків і жінок.

 Фото: Miss Ukraine
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