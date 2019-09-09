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Булінг: Alyona Alyona презентувала новий кліп

Булiнг – гостросоціальний кліп української реперки Alyona Alyonа.

Аlyona Alyona

Alyona Alyona представила відео на пісню Булiнг.

Українська реперка презентувала кліп на гостросоціальну тему булінгу.  В ньому співачка показала проблему цькування дітей однолітками в дитячих колективах та виступила на захист ображених.

Читайте: NY Times назвав Аlyona Alyona однією із найцікавіших виконавиць з Європи

Нагадаємо, раніше вийшов кліп Alyona і Alina Pash – Падло.

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