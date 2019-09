Американська співачка Біллі Айліш прийшла на Вечірній Ургант і заспівала свій хіт Bad Guy російською мовою.

Біллі Айлиш в ефірі Вечірнього Урганта виконала російську версію свого хіта Bad Guy. Пісня складалася з одного слова – Да

Співачка прийшла на шоу після того як приїхала в Росію на концерти в Москві і Санкт-Петербурзі. Відео програми було опубліковано через два тижні.

Ведучий шоу Іван Ургант розповів, що шанувальників Біллі Айліш називають біляшами і подарував їй інструкцію з приготування біляшів та чебуреків.

Також зірка пройшла тест Скільки відсотків Біллі Айліш в тобі? і набрала максимальний результат.

Нагадаємо, 29 березня Біллі Айліш випустила свій перший альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Його завантажили понад 800 тисяч разів.