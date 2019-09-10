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Кліп Тіматі та Гуфа зібрав рекордний 1 млн дизлайків. Його видалили

Російський репер Тіматі видалив кліп на пісню Москва, який поставив рекорд за кількістю дизлайків.

тимати

Репери Тіматі і Гуф випустили кліп на пісню Москва, який за два дні отримав 1 млн дизлайків і став найненависнішим кліпом російського YouTube.

Після цього відео видалили з YouTube-каналу.

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До слова, ролик з’явився на тлі мітингів і виборів в Мосміськдуму. У пісні є слова “не хожу на митинги и не втираю дичь” и “хлопну бургер за здоровье Собянина”.

Реперів звинуватили в тому, що пісня з фразами проти мітингів і відео зроблені на замовлення влади.

Раніше Тіматі спростував, що рекламує бургери, рятуючи свій бізнес (Репер володіє мережею закладів Black star burger – Ред.)

– Мені не соромно, мені не заплатили і я не рятую бізнес. Я дотримуюся своєї позиції і не “перевзуваюсь” на потребу натовпу. Я безмірну повагу маю до мера, я бачу кожного дня, як моє місто цвіте! Бачу збільшення турпотоків, мені є чим пишатися. По мітингах: а ти знаєш, що половина людей, які туди ходять, отримують гроші? – відповів Тіматі на один з коментарів з критикою в своєму Instagram.

До слова, українська реперша Alyona Alyona представила новий кліп.

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