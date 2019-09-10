У зірки реаліті-шоу Кім Кардашян діагностували відразу дві хвороби, одна з яких смертельна і невиліковна.

Кім Кардашян невиліковно хвора, у неї діагностували червоний вовчак та ревматоїдний артрит. На зірку чекає тривале обстеження і довічна терапія.

Кардашян вирішила звернутися до лікаря після того, як вранці не змогла підняти зубну щітку і самостійно застебнути бюстгальтер. Вона тривалий час відчувала хронічну втому, німоту в руках і набрякання суглобів.

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Довідка. Ревматоїдний артрит – це хронічне системне аутоімунне захворювання, що вражає в основному суглоби.

Системний червоний вовчак – хронічне запальне захворювання аутоімунної природи. Ця хвороба невиліковна, а хворий організм можна лише підтримувати.

80% людей з таким діагнозом живуть не більше 10 років, ще 60% – 20 років, і лише у рідкісних випадках – 25-30 років.

До речі, раніше Кім Кардашян показала підписникам червоні плями на щоках і під очима, які утворилися через псоріаз.