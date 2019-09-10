Pianoбой та Alina Pash презентували новий кліп під назвою Перша леді.

Будь такою, якою хочеш бути. Ти і є перша леді власного життя — ось головна думка нової пісні Pianoбой ft. Alina Pash.

Перша леді – гімн жіночому різноманіттю і силі духу тих жінок, що не бояться своєї індивідуальності та оригінальності.

– Я не зустрічав ще жодної нецікавої жінки. Я бачу, що у кожної з вас є своя суперсила, неповторна врода та цілий світ можливостей. Цінуй свою індивідуальність, розвивай свої таланти, досягай своїх цілей — й завжди знайдеться той, хто хоче бути поруч з такою, як ти, — каже автор музики і тексту Дмитро Шуров.

Читайте: Alina Pash презентувала другу частину дебютного альбому Pintea

– Перша леді – моя ода жіночому різнобарв‘ю та силі духа жінок, що міняють наш світ на краще, – зазначив Шуров.

Також в кліпі знялися актриса Олена Кравець, телеведуча Василіса Фролова, травесті-діва Дана Нешнл, чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова, дизайнерка Лілія Літковська, бізнесвумен Олена Борисова, волонтер Ліна Дешвар, танцівниця Даша Зарубіна, засновниця фестивалю Кураж-Базар Олена Гудкова, засновниця фонду Таблеточки Ольга Кудиненко.

Нагадаємо, під час Ходи Гідності гімн України заспівали зірки оперної сцени, поп-музики та хіп-хоп культури, зокрема Аліна Паш.