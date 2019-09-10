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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Перша леді. Pianoбой та Alina Pash презентували спільний кліп

Pianoбой та Alina Pash презентували новий кліп під назвою Перша леді.

Перша леді. Pianoбой та Alina Pash презентували спільний кліп

Будь такою, якою хочеш бути. Ти і є перша леді власного життя — ось головна думка нової пісні Pianoбой ft. Alina Pash.

Перша леді – гімн жіночому різноманіттю і силі духу тих жінок, що не бояться своєї індивідуальності та оригінальності.

– Я не зустрічав ще жодної нецікавої жінки. Я бачу, що у кожної з вас є своя суперсила, неповторна врода та цілий світ можливостей.

Цінуй свою індивідуальність, розвивай свої таланти, досягай своїх цілей — й завжди знайдеться той, хто хоче бути поруч з такою, як ти, — каже автор музики і тексту Дмитро Шуров.

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– Перша леді – моя ода жіночому різнобарв‘ю та силі духа жінок, що міняють наш світ на краще, – зазначив Шуров.

Також в кліпі знялися актриса Олена Кравець, телеведуча Василіса Фролова, травесті-діва Дана Нешнл, чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова, дизайнерка Лілія Літковська, бізнесвумен Олена Борисова, волонтер Ліна Дешвар, танцівниця Даша Зарубіна, засновниця фестивалю Кураж-Базар Олена Гудкова, засновниця фонду Таблеточки Ольга Кудиненко.

Нагадаємо, під час Ходи Гідності гімн України заспівали зірки оперної сцени, поп-музики та хіп-хоп культури, зокрема Аліна Паш.

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