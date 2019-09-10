У день народження Олександра Довженка Факти ICTV пропонують згадати найкращі роботи геніального українського режисера.

Олександр Довженко вважається класиком українського кіно та одиним з найвпливовіших кінематографістів Європи. Фігура Довженка в українській культурі багатовимірна – він не тільки режисер, але й прозаїк, драматург та наставник для поколінь кіно-постановників.

Топ-5 фільмів Довженка

Земля

Легендарна картина Довженка, що принесла йому світову славу. Земля вважається справжнім гімном праці, землеробству і людині.

Довженко перший у світовому кіно виразив світогляд нації хліборобів та зняв гранично просту але дуже драматичну історію селянської родини в епоху колективізації.

Світові критики називали Довженка Гомером кінематографа тоді, коли у Радянському Союзі картину заборонили до 1958 року.

Звенигора

Одна з ранніх повнометражних робіт Довженка вже відзначилася вражаючою операторською роботою і постановкою. В Звенигорі вмістилася і містика, і екшен, і драма про братів, які опинилися в різних політичних силах.

У фільмі поєднані як особиста філософія режисера, що межувала з пантеїзму, так і передові арт-рухи свого часу – експресіонізм, з яким Довженко ознайомився в Німеччині, і сюрреалізм.

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Щорс

Історико-революційна стрічка з достатком чудово поставлених батальних сцен розповідає про полководця Миколу Щорса, легендарного героя громадянської війни. Дія відбувається на Україні в 1919 році, коли війська червоних йшли до Києва і стояли бої з військами Петлюри та Драгомирова.

Не дивлячись на те, що зйомку замовив Сталін, Довженко наповнив картину народними піснями, танцями. У стрічці багато гумору і сарказму, трагічного і комічного, а персонажі нагадують героїв повісті Миколи Гоголя Тарас Бульба.

Арсенал

Арсенал Олександра Довженка наповнений метафоричністю, символізмом, гротеском, гіперболізованими героями і карикатурними “ворогами революції”. Він має мало стосунок до історії, а швидше наповнений образами і сюрреалізмом.

Сумка дипкур’єра

Довженко зняв один з перших гостросюжетних детективів в українському кіно, використовуючи прийоми німецького експерессіонізма.

Сюжетною основою картини була боротьба навколо сумки з дипломатичною поштою, що залишилася після смерті дипкур’єра. Робочі СРСР захоплюють сумку і таємно передають її матросам пароплава, що направляється в Ленінград.

Агенти розвідки докладають всіх зусиль, щоб захопити сумку. Матроси в свою чергу проявляють чудеса винахідливості, ховаючи її в неймовірних місцях з бажанням будь якою ціною доставити її в СРСР. Тут же Довженка, єдиний раз за всю кар’єру, з’являється в ролі кочегара.

До слова, 5 вересня на екрани вийшов новий український фільм Заборонений. Факти ICTV вже переглянули картину та підготували рецензію.