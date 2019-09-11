Найпровальнішим фільмом за всю історію Голлівуду названо кінострічку Джон Картер.

Найпровальнішим в історії сучасного кінематографа фільмом названа пригодницька кінострічка 2012 року Джон Картер.

Режисером кінокартини виступив Ендрю Стентон, це виробництво кіностудії Disney. Фільм розповідає про американського військового Джона Картера, який бореться за свободу народів Марса.

У прокаті фільм зібрав лише $284 млн при бюджеті у більш ніж $363,7 млн.

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При цьому підсумкові фінансові втрати склали $136,6 млн.

До цього найпровальнішим фільмом був Острів головорізів 1995 року, який зібрав лише $10 млн при бюджеті у $95 млн.

До речі, український фільм Атлантида став найкращим у програмі Венеційського кінофестивалю Горизонти.

Джерело: The Hollywood Reporter