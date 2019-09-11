Дилер реальності – літературний дебют болгарського письменника Ніколаса Димитрова. Обкладинкою книги став The Maneken – Євген Філатов – український музикант, композитор і саунд продюсер.

Дилер реальності – футурологічний трилер про корпоративного шпигуна, який стає месією першої цифрової релігії у світі.

– Кожен з нас зараз творець і дилер реальності. Ми щодня пропонуємо, продаємо, рекламуємо досконалу цифрову ілюзію. The Maneken це робить за допомогою музики. В епоху digital ми можемо керувати світом і всі приречені на вічне життя. У цьому контексті особа на обкладинці – символ того, що кожен з нас може стати брендом або навіть Богом, – зазначають видавці.

Видавництво Фабула гарантує, що це найскандальніший реліз року.

Дилер реальності не церемониться зі світовими релігіями, не гребує пропонувати секс під час прийому на роботу, проводить порнографічний експеримент над мільйонами людей і поширює цифрові наркотики. Незважаючи на те, що книга орієнтована на аудиторію 18+, над ілюстраціями до роману працювала 13-річна дівчинка.

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Дилер Реальності – це не тільки літературний твір, це арт-об’єкт в стилі кіберпанк, якому притаманні провокація та виклик.

У безпрецедентній манері роман змушує читача замислитися, де в цифровому суспільстві проходить межа між дозволеним і забороненим, вигадкою та реальністю. Уже з перших сторінок роману автор ділиться основними кроками до просвітління.

Крок перший – начхати на те, що про тебе говорять.

Крок другий – начхати, що про тебе думають.

Крок останній – вирішити для себе, хто ти – пасивний споглядач, спритний дилер або творець реальності.

Анотація роману Дилер реальності

Сінгапур недалекого майбутнього перетворився на світову столицю бізнесу і технологій. Споживання досягло межі, мораль вийшла з моди, релігії перетворилися в фастфуд. Людство загрузло в розвагах, розпусті і наркотиках.

В еліти з’явився новий вид розваг – Персональна Реальність, в якій можна втілити будь-яку найбільш порочну і злочинну фантазію. Корпоративний шпигун Золтан Варго отримує завдання проникнути в надра корпорації, що створює персональні реальності, щоб з’ясувати суть зловісного проекту, але сам виявляється втягнутий в диявольську гру.

Порнографічний експеримент над мільйонами людей і запуск першої в світі цифрової релігії ламають всі його плани, і Золтан відкриває для себе одну приголомшливу істину.

Про автора

Ніколас Димитров народився і виріс у Болгарії. Своє дитинство до 12 років провів в дитячому будинку. Зустріч з Іваном Павлом ІІ і Джорджем Соросом змінила долю 16-річного юнака, учня гімназії стародавніх мов і культур.

Подальшу освіту автор отримав в університетах Брюсселя, Вашингтона і Буенос-Айреса. Яскравий представник руху New Age, мандрівник по місцях Сили, однаково комфортно відчуває себе в горах Тибету і на фестивалі Burning Man.

Поліглот, який володіє 11 мовами.

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