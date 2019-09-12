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#GREENCHALLENGE: ведучий ICTV Антон Равицький змінив свої звички заради екології

Телеканал ICTV та агрохолдинг МХП розпочали спільний проект Ухвали рішення на користь природи, в рамках якого ведучий телеканалу Антон Равицький протягом 21 дня буде міняти свої споживчі звички заради екології планети.

#GREENCHALLENGE: ведучий ICTV Антон Равицький змінив свої звички заради екології

У рамках спільного проекту телеканалу ICTV і агрохолдингу МХП Прийми рішення на користь природи ведучий телеканалу Антон Равицький почав 21-денний марафон, у ході якого він показує, як відмовляючись від нераціонального споживання і використовуючи продукти, що не шкодять екології, кожен з нас може зробити свій посильний внесок у збереження екології планети.

Антон, який вже почав міняти свою споживчу поведінку на користь еко-орієнтованості, і активно ділиться своїми спостереженнями та досвідом в соцмережах, розповів:

– На перших парах зміна власних споживчих звичок – це важко і незвично. Але з часом це виявляється не настільки складно, і перетворюється у нові звички, які допомагають зберегти екологію, знизити нераціональне споживання, зменшити споживання невідновлюваних ресурсів, а також використання у повсякденності продукції і матеріалів, які шкодять природі.

На підставі власного досвіду Антон Равицький спільно з телеканалом ICTV і агроіндустріальним холдингом МХП кинув виклик користувачам соцмереж, і запустив еко-челендж з хеш-тегом #GREENCHALLENGE.

– Долучитися до порятунку планети може кожен з нас. Це не вимагає багато часу або якихось особливих зусиль або коштів. Досить просто бажання – завести кілька корисних звичок, які рятують екологію планети, і зробити їх частиною свого життя, – розповіли організатори еко-челлендж, – Коментуйте, діліться власним прикладом і рекомендаціями у мережах – і обов’язково ставте відповідний хештег. Ви зможете не просто зробити планету краще, але і отримаєте шанс потрапити на церемонію нагородження кращих блогерів країни.

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Організатори соціальної акції Ухвали рішення на користь природи нагадують, що за прогнозами вчених, у людства залишилося всього лише близько 10 років на зміну своїх споживчих звичок і технологій. І якщо зараз кожен житель планети не задумається над зміною своїх звичок, до 2050 року людство переступить точку “неповернення – тоді врятувати Землю вже не вдасться.

– Світові корпорації масово почали перейматися питаннями екології. У своєму виробництві вони переходять на використання енергії з відновлюваних джерел, активно впроваджують технології переробки власних відходів, влаштовують масштабні кампанії по збереженню навколишнього середовища. Такі тенденції активно переймають і українські підприємства. Наприклад, агрохолдинг МХП сприяє мінімізації викидів забруднюючих речовин, у тому числі парникових газів, знижує концентрацію забруднюючих речовин в стічних водах і реалізує проекти для утилізації власних відходів, – привели журналісти ICTV приклади відповідального ставлення компаній-гігантів до навколишнього середовища та використання ресурсів.

Згідно з результатами впливових галузевих досліджень, агрохолдинг МХП відомого українського бізнесмена Юрія Косюка лідирує в аграрному секторі за обсягом капітальних інвестицій в еко-проекти, загальна вартість яких за останні кілька років наближається до позначки мільярд гривень. Холдинг п’ять разів поспіль визнаний лідером в номінації Системний підхід до управління та впровадження більш чистих технологій виробництва, а його виробництва і технології мають сертифікати, що визнають екологічність всього виробничого ланцюжка найбільшого вертикально інтегрованого виробника і експортера м’яса курки.

До речі, Україна – чи не єдина країна у Європі, яка досі не впровадила обов’язковий екологічний моніторинг.

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