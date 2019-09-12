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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Про свободу: Monatik випустив кліп на пісню Каждый раз

Популярний український співак Дмитро Монатік презентував кліп на пісню Щоразу.

Про свободу: Monatik випустив кліп на пісню Каждый раз

Український співак Monatik випустив кліп на композицію Щоразу.

– Ця відеоробота про те, що ми намагаємося відшукати та отримати: про свободу. Свобода мислення, руху, свобода вибору. Неважливо, що зовні: руїни, тріщини, нетрі, розкіш чи блиск. Важливо – що всередині, – зазначив артист.

Також він додав, що у мрії є два види: неправильна, і та, що збувається.

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– Щоб зрозуміти, яка з них ваша, потрібно постаратися отримати свободу, рухатися до неї. Не покладаючись і не спираючись ні на що, крім себе, своїх бажань і, хіба що, своєю тростини. І, цілком можливо, ти отримаєш набагато більше, – додав Monatik.

Раніше Факти ICTV писали, що Pianoбой та Alina Pash презентували новий кліп під назвою Перша леді.

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