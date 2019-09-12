O.Torvald та Юлія Юріна презентували спільну відеороботу на пісню Роздягни мене.

Гурт O.Torvald та солістка бенду YUKO Юлія Юріна випустили кліп на пісню Роздягни мене.

Презентація треку відбулася ще на фестивалі Atlas Weekend. Тоді спільне виконання пісні закінчилося поцілунком Жені Галича та Юлі Юріної.

Фронтмен O.Torvald Женя Галича зізнався, що музика для композиції народилася, коли він мився в душі.

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Уже зі кілька хвилин він вирішив, що краще, ніж Юлія Юріна її ніхто не заспіває.

– Не можу пояснити, чому саме вона, напевно, це було інтуїтивне рішення. Я просто розумів, що, окрім неї, цей трек не зробить ніхто інший. Вона дуже багато привнесла своїх ідей та думок, це повноцінна колаборація двох артистів, – прокоментував Женя Галич.

Раніше Факти ICTV писали, що Pianoбой та Alina Pash презентували новий кліп під назвою Перша леді.

Фото: otorvald