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Поки смерть не розлучить нас: Собчак вийшла заміж за Богомолова

Російська телеведуча Ксенія Собчак вийшла заміж вдруге.

Поки смерть не розлучить нас: Собчак вийшла заміж за Богомолова

Російська телеведуча Ксенія Собчак вийшла заміж за режисера Костянтина Богомолова.

– Мені здається, я готова до головного дня! – написала Собчак під знімком у весільній сукні.

Після в мережі з’явилася інформація, що пара вже розписалася в Грибоєдівському палаці одружень.

Читайте: У родині Собчак поповнення – народилася дівчинка

Молодята поїхали на катафалку з написом “поки смерть не розлучить нас”.

 

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Нагадаємо, в червні Собчак розлучилася з Максимом Віторганом.

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