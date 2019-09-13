Сьогодні п’ятниця 13, тому для тих, кому не вистачає гострих відчуттів, Факти ICTV вирішили підготувати добірку моторошних фільмів.

1. Воно, 2017. Режисер: Андрес Мускетті

Основа фільму – знаменитий твір Стівена Кінга. У картині розповідається історія про те, як в одному з американських штатів починають пропадати маленькі діти. Тому група друзів вирішує вступити в боротьбу зі злісним клоуном Пеннівайзом, список жертв, якого поповнюється кілька століть.

2. Шосте чуття, 1999. Режисер: М. Найт Ш’ямалан

Дитячий психіатр, якого зіграв Брюс Вілліс, знайомиться з дев’ятирічним Коулом, якому здається, що він спілкується з душами давно убитих людей. Лікар береться допомагати дитині, але навіть не здогадується, до чого все призведе. Фінал картини вас не на жарт здивує.

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3. Дзеркала, 2008. Режисер: Олександр Ажа

Фільм розповідає про колишнього поліцейського, Бене Карсоне, який пішов із сім’ї та влаштувався працювати сторожем в напівзгорілий магазин. Але герой зауважує, що серед речей і манекенів в пилу і кіптяви, дзеркала, як ніби кожен день хтось натирає. Та й питання, чому помер попередній охоронець, не дає Бене спокою.

4. Астрал, 2011. Режисер: Джеймс Ван

Сім’я Джоша і Рене переїжджає в новий будинок зі своїми дітьми, але, навіть не розпакувавши речі, вони починають помічати недобре. Предмети починають переміщатися самі, дивні звуки лунають з дитячої, але найстрашніше – їх син впадає в кому. А всі спроби лікарів допомогти хлопчикові безуспішні.

5. Екстрасенс, 2011. Режисер: Нік Мерфі

Британський містичний трилер, дії якого відбуваються на початку минулого століття. Вчений-скептик прибуває в інтернат, де підвищена спіритична активність. Вона сповнена рішучості розвіяти всі міфи, але з часом кардинально змінює свою думку …

Раніше Факти ICTV зібрали 5 прикмет, які допоможуть у цей “чорний” день вберегти здоров’я та уникнути негативу.