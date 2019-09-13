У російської актриси Анастасії Заворотнюк виявили останню стадію пухлини мозку.
У зірки телесеріалу Моя прекрасна няня Анастасії Заворотнюк діагностували рак головного мозку. Про страшну хворобу Анастасія і її чоловік Петро Чернишов дізналися після народження спільної доньки Міли. Дівчинка з’явилася на світ у березні 2019 року.
Читайте: Може загрожувати людям: у Норвегії від невідомої хвороби гинуть собаки
Директор Анастасії Марина Потапова відмовилася коментувати стан здоров’я актриси.
– Ви знаєте, що я відповім, – сказала вона.
До речі, у зірки реаліті-шоу Кім Кардашян діагностували відразу дві хвороби, одна з яких смертельна і невиліковна.
Фото: a_zavorotnyuk
Джерело: Super
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+