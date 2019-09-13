У російської актриси Анастасії Заворотнюк виявили останню стадію пухлини мозку.

У зірки телесеріалу Моя прекрасна няня Анастасії Заворотнюк діагностували рак головного мозку. Про страшну хворобу Анастасія і її чоловік Петро Чернишов дізналися після народження спільної доньки Міли. Дівчинка з’явилася на світ у березні 2019 року.

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Директор Анастасії Марина Потапова відмовилася коментувати стан здоров’я актриси.

– Ви знаєте, що я відповім, – сказала вона.

До речі, у зірки реаліті-шоу Кім Кардашян діагностували відразу дві хвороби, одна з яких смертельна і невиліковна.

Фото: a_zavorotnyuk

Джерело: Super