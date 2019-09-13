На третьому тижні проекту Зважені та щасливі 9 один учасник поїхав додому худнути. Хто покинув шоу-читайте на Фактах ICTV.

На телеканалі СТБ 12 вересня вийшов третій випуск реаліті-шоу Зважені та щасливі 9, за підсумками якого проект покинула дівчина.

Ведуча Аніта Луценко підготувала для учасників тест на відносини. Вона перетворила жіночі антибонусы – плюс один, два і три кілограми – на 1000 кал, 2000 кал і 3000 кал відповідно.

Читайте: Зважені та щасливі 9: хто залишив проект у другому випуску

Чоловіки повинні були їх відпрацювати, щоб врятувати партнерку від вильоту.

За жовтою лінією опинилися дві команди – сині та червоні.

У підсумку проект покинула Інна Мазура. Дівчині 29 років і вона прийшла на проект з вагою у 100 кг. Інна працює продавцем у кіоску цигарок.

Нагадаємо, у першому випуску Зважені та щасливі 9 залишила Катерина Лук’яшко.