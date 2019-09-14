14 вересня День українського кіно. Факти ICTV підготували добірку найгучніших прем’єр 2019 року.

Факти ICTV до Дня українського кіно підготували 7 найкращих фільмів вітчизняного виробництва.

Гуцулка Ксеня

Це український фільм-мюзикл 2019 року режисерки Олени Дем’яненко, знятий за мотивами однойменної оперети Ярослава Барнича.

Фільм вийшов в широкий український прокат 7 березня 2019 року.

Іловайськ 2014. Батальйон Донбас

Це повнометражний художній фільм режисера Івана Тимченка про бої за Іловайськ під час війни на Донбасі.

Прем’єра фільму – 29 серпня 2019 року.

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Заборонений

Це художній повнометражний фільм про життя та загадкову смерть відомого поета-шістдесятника, правозахисника, Героя України Василя Стуса. У сюжет кінокартини лягла його боротьба із радянською системою.

Події фільму розгортаються в останні дні життя поета у 1985 році. Режисером фільму виступив Роман Бровко, авторами сценарію — Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов.

Прем’єра фільму відбулася 5 вересня 2019 року, до Дня пам’яті поета. Зараз фільм йде у кінотеатрах України, тож можна насолодитися переглядом нового українського кіно на великому екрані.

Сквот 32

Це молодіжна романтична драма режисера Саші Лідаговського.

Прем’єра фільму в Україні і світі відбулася 11 квітня 2019 року.

Мої думки тихі

Режисер фільму – Антоніо Лукіча. У кінокартині розповідається про молодого звукорежисера Вадима, який планує емігрувати в Канаду. Але перед від’їздом хоче записати голос рідкісного птаха в горах на Закарпатті.

Фільм отримав спеціальну нагороду від журі кінофестивалю у Карлових Варах.

Додому

Український драматичний фільм 2019 року, повнометражний режисерський дебют Нарімана Алієва з Ахтемом Сеітаблаєвим у головній ролі.

Світова прем’єра стрічки відбулася 22 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі. Стрічка взяла участь в конкурсній програмі Особливий погляд.

23 серпня 2019 року український оскарівський комітет обрав цей фільм у якості національного претендента від України на премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою.

U311 Черкаси

Художній фільм режисера Тимура Ященка про оборону однойменного морського тральщика, заблокованого російськими військами в бухті Донузлав у березні 2014 року під час анексії Криму.

Світ побачив фільм 16 липня 2019 року на ОМКФ 2019. В український широкий прокат кінопрокатна версія стрічки має вийти 27 лютого 2020 року.

До речі, Факти ICTV зібрали найцікавіші деталі історії вітчизняного кінематографу та найкращі фільми.