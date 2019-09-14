День українського кіно відзначають щорічно у другу суботу вересня. В цьому році – це 14 вересня. Факти ICTV пропонують пройти тест і перевірити, як добре ви знаєте український кінематограф.
День українського кіно отримав статус офіційного державного професійного свята в 1996 році.
Тоді другий президент України Леонід Кучма (1994-2005) підписав указ Про день українського кіно.
Згідно з документом, свято відзначають “на підтримку ініціативи працівників кінематографії України” щорічно в другу суботу вересня.
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Зараз в Україні виходить чимало цікавих картин із захоплюючими сюжетами.
Перевіримо, наскільки добре ви знаєте український продукт?
Раніше Факти ICTV писали про найцікавіші деталі історії вітчизняного кінематографа.