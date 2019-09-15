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Х-Фактор: чоловік з Дніпра вразив глядачів

Учасник шоу Х-Фактор вразив суддів і глядачів піснею Я слушал дождь.

Х-Фактор: чоловік з Дніпра вразив глядачів

Стартував десятий сезон відомого пісенного шоу України Х-Фактор, і вже на початку сезону житель Дніпра викликав шквал овацій, заспівавши пісню Григорія Лепса Я слушал дождь.

Виступ хлопця викликало фурор і судді разом з залом були в захваті. Іван пройшов до наступного етапу.

Читайте: Х-фактор 10: хто буде в журі і коли старт проекту

Нагадаємо, переможцем Х-фактор 8 став Михайло Панчишин.

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