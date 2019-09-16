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Мисливці за привидами: продюсер розсекретив деталі сюжету

Стали відомі подробиці третього фільму проекту Мисливці за привидами.

Мисливці за привидами: продюсер розсекретив деталі сюжету

Сюжет третього фільму Мисливці за привидами розгортається у  невеликому містечку, куди приїжджає сейсмолог. Його мета перевірити повідомлення про підозрілі землетруси.

У містечку живуть мати з сином і дочкою і вони вважають, що навколо відбувається щось дивне.

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Подробиці фільму розсекретив продюсер картини Айван Райтман.

Він також підтвердив, що у фільмі з’явиться Ден Екройд, який зіграв доктора Реймонда Стенза в оригінальних Мисливцях за привидами.

До речі, 5 вересня в Україні вийшов на широкі екрани фільм Воно 2. Факти ICTV підготували рецензію на новинку кінематографу.

Джерело: Comicbook

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