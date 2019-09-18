PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Анастасія Заворотнюк прийшла до тями – ЗМІ

Актриса Анастасія Заворотнюк, у якої діагностували рак мозку, прийшла до тями.

Анастасія Заворотнюк прийшла до тями – ЗМІ

За інформацією ЗМІ з посиланням на джерела у медичних колах, Анастасія Заворотнюк прийшла до тями. Однак офіційних даних про її стан немає.

Читайте: Родичі біля клініки у Москві і звернення Шепелєва: що з Анастасією Заворотнюк

– Актриса знаходиться у свідомості і дихає самостійно. Між тим, рідні зірки серіалу Моя прекрасна няня як і раніше зберігають мовчання, – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що у Анастасії Заворотнюк виявили останню стадію пухлини мозку.

Джерело: КП в Україні

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка