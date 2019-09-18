Родичі російської актриси Анастасії Заворотнюк прийшли в клініку, де, ймовірно, знаходиться зірка.

Анастасія Заворотнюк знаходиться в одній з клінік Москви, куди її прийшли провідати чоловік і донька.

Російський фігурист Петро Чернишов був одягнений в спортивну куртку і кепку, що приховує обличчя.

Раніше в цій же лікарні актрису відвідала 22-річна дочка Анна. Вона принесла повітряну кулю з написом Я так сильно тебе люблю.

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Досі немає ніяких офіційної інформації про стан актриси.

Телеведучий Дмитро Шепелєв звернувся до родичів Заворотнюк і закликав їх зробити публічну заяву про стан здоров’я актриси.

– Я думаю, що сім’ї Насті дуже важливо зараз зробити те, що свого часу не зробив я, а саме зробити офіційну публічну заяву. Не для того, щоб привертати до себе додаткову увагу – її і так достатньо. Це звільнить сім’ю від багатьох турбот зараз і турбот в майбутньому. Це звільнить сім’ю від домислів, це допоможе сконцентруватися на допомозі коханій людині і позбавити себе від коментарів на вигадки і плітки, які зараз множаться, – сказав він.

Нагадаємо, 13 вересня в мережі з’явилася інформація, що у Заворотнюк виявили останню стадію пухлини мозку.