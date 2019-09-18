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Весілля Пауліни Андрєєвої і Федора Бондарчука: наречена показала фото в сукні

Актриса Пауліна Андрєєва показала фотографію з весілля з режисером Федором Бондарчуком.

Весілля Пауліни Андрєєвої і Федора Бондарчука: наречена показала фото в сукні

У Санкт-Петербурзі у Юсуповському палаці відбулося весілля Пауліни Андрєєвої і Федора Бондарчука.

Актриса поділилася фотографією у весільній сукні. На знімку Пауліна стоїть спиною у прекрасній довгій сукні зі шльйфом, голову прикрашає фата.

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Відомо, що дівчина за вечір змінила дві сукні.

Серед гостей були помічені Ксенія Собчак з Костянтином Богомоловим, Рената Литвинова та інші.

До речі, 13 серпня російська телеведуча Ксенія Собчак вийшла заміж вдруге.

Фото: paulina_andreeva

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