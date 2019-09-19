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25-річчя серіалу Друзі: Google запустив пасхалки, присвячені персонажам

З нагоди 25-річчя серіалу Друзі Google випустив пасхалкb, присвячені персонажам ситкоми.

25-річчя серіалу Друзі: Google запустив пасхалки, присвячені персонажам

Перша серія американського ситкому Друзі вийшла 22 вересня 1994 року. З цієї нагоди Google створив пасхалки про персонажів серіалу.

Знайти їх досить легко. Варто ввести в пошуковику імена героїв англійською та натиснути на іконку праворуч під фотографіями акторів.

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Наприклад, якщо ввести в пошуковику ім’я Фібі Буффе (Phoebe Buffay), то з’явиться гітара, а натиснувши на неї починає грати відома пісенька із серіалу.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі опублікували перший трейлер комедії Like a Boss з Сальмою Хаєк.

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