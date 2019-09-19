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Не пили: Аліна Паш представила пісню про гендерну рівність

Українська співачка Аліна Паш і Freel представили нову пісню і кліп Не пили.

Алина Паш и Freel – Не пили: премьера клипа и песни

Аліна Паш і Freel представили пісню і кліп Не пили. Трек був створений спеціально для соціальний проекту Почути один одного.

Читайте: Кліп Тіматі та Гуфа зібрав рекордний 1 млн дизлайків. Його видалили

В пісні співається про гендерну рівність.

– Почитати реп про рівність жінок і чоловіків – done! Було круто! Тому слухайте пісню! І прислухайтеся один до одного! – написано під відео.

Нагадаємо, в минулому році ONUKA зняла відео на пісню Strum, а гроші від монетизації кліпу відраховувалися організації, яка займається благоустроєм сміттєсортувальних станцій.

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