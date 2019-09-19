Українська співачка Аліна Паш і Freel представили нову пісню і кліп Не пили.
Аліна Паш і Freel представили пісню і кліп Не пили. Трек був створений спеціально для соціальний проекту Почути один одного.
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В пісні співається про гендерну рівність.
– Почитати реп про рівність жінок і чоловіків – done! Було круто! Тому слухайте пісню! І прислухайтеся один до одного! – написано під відео.
Нагадаємо, в минулому році ONUKA зняла відео на пісню Strum, а гроші від монетизації кліпу відраховувалися організації, яка займається благоустроєм сміттєсортувальних станцій.
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