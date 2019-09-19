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Стан Заворотнюк покращився, її перевели з реанімації

Актрису Анастасію Заворотнюк сьогодні перевели з реанімації у звичайну палату.

Стан Заворотнюк покращився, її перевели з реанімації

Лікарям вдалося зменшити набряк головного мозку у Анастасії Заворотнюк і вивести її з критичного стану. Сьогодні її перевели з реанімації у звичайну палату.

Актрису вивели з медикаментозної коми.

Читайте: Родичі біля клініки у Москві і звернення Шепелєва: що з Анастасією Заворотнюк

На даний момент вона перебуває з рідними у палаті терапевтичного відділення. Лікування триває.

Нагадаємо, що увечері 18 вересня Заворотнюк прийшла до тями. Її рідні принесли до палати пакет важливих документів. Якщо лікар дасть дозвіл, актриса зможе вивчити папери.

Фото: a_zavorotnyuk

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