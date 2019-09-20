До Києва прилетів відомий американський актор Денні Трехо.

Голлівудський актор Денні Трехо прилетів до Києва, щоб взяти участь у Comic Con Ukraine 2019. Зірку запросили в якості спеціального гостя.

У київському аеропорту Трехо зустрів актор студії Квартал 95 Олександр Пікалов. Після цього спільний знімок з’явився на сторінці Кварталу в Instagram.

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На фото актори тиснуть один одному руки, дивлячись в камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студия “Квартал 95” (@kvartal95official) 19 Сен 2019 в 9:48 PDT

На сторінці Comic Con Ukraine також опублікували знімок актора в українській столиці.

До слова, минулого року в Лос-Анджелесі Денні Трехо допоміг врятувати дитину, яка потрапила в пастку в перевернутій машині.