До Києва прилетів відомий американський актор Денні Трехо.
Голлівудський актор Денні Трехо прилетів до Києва, щоб взяти участь у Comic Con Ukraine 2019. Зірку запросили в якості спеціального гостя.
У київському аеропорту Трехо зустрів актор студії Квартал 95 Олександр Пікалов. Після цього спільний знімок з’явився на сторінці Кварталу в Instagram.
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На фото актори тиснуть один одному руки, дивлячись в камеру.
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На сторінці Comic Con Ukraine також опублікували знімок актора в українській столиці.
До слова, минулого року в Лос-Анджелесі Денні Трехо допоміг врятувати дитину, яка потрапила в пастку в перевернутій машині.