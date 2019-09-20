З нагоди 25-річчя ситкому Друзі, ми вирішили згадати найкращі моменти з популярного серіалу, а також дізналися, як виглядають актори комедії сьогодні.
Перша серія американського ситкому Друзі вийшла 22 вересня 1994 року. Шестеро друзів підкорили світ своєю простотою, щирістю і такими знайомими життєвими ситуаціями.
Кожному потрібні друзі – говорить слоган серіалу. Хто, подивившись серіал Друзі, не мріяв зняти квартиру зі своїми приятелями і жити разом?
Вічно популярний серіал йшов цілих 10 років (з 1994 по 2004 рік) і, до речі, він визнаний найкращим в історії американського ТБ.
Цікавий факт
Останню серію 10-го сезону подивилися 52,5 млн глядачів. Всього за час проекту вийшло 236 серій.
Цікаві цитати з серіалу
– Знаєш, про що я зараз думаю?
– Знаю. У тебе так давно не було сексу, що ти думаєш, чи не скасували його взагалі.
– Ні. Але тепер я думаю і про це.
– Значить так: якби я могла виконати одне заповітне бажання, у всіх людей на Землі були б мир, достаток, чиста екологія і великі цицьки!
– Я попрошу її жити зі мною.
– Ти серйозно!?
– А чому б і ні?
– Тому що ти знаєш її всього шість тижнів. У мене в холодильнику пакет молока, так ось, у мене з ним більш тривалі стосунки!
– Ми замовили піцу, як ти любиш.
– Дві піци?!
– Не хочу читати вам нотації, хлопці, але соромно, що кілька освічених людей і Джо не можуть згадати всі штати.
Рейчел: Скільки потрібно чекати, щоб почати приставати до хлопця?
Фібі: Місяць.
Моніка: Три місяці.
Джо: Півгодини.
Цікавий факт
До 20-річчя серіалу у Нью-Йорку відкрилася точна копія кав’ярні Central Perk, де любили зависати Моніка, Фібі, Рейчел, Чендлер, Росс і Джо.
Як же змінилися головні герої культового серіалу через 25 років з першої серії:
Раніше Факти ICTV писали, що Google випустив пасхалки, присвячені персонажам ситкоми Друзі.
Фото: Instagram