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Кардашян показала уражене псоріазом обличчя

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян поділилася селфі без макіяжу із загостреним шкірним захворюванням.

кардашьян

Кім Кардашьян показала фото, на якому її обличчя уражене псоріазом.

На знімку добре видно великі червоні плями на щоках, підборідді і лобі.

ЧитайтеКардашян показала принади у напівпрозорій сукні

– Якщо у вас почався псоріаз, ви не повинні дозволити йому зруйнувати ваше життя, – написала зірка.

 

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Публикация от Poosh (@poosh)

Нагадаємо, Кім Кардашян невиліковно хвора, у неї діагностували червоний вовчак і ревматоїдний артрит. Зірку чекає тривале обстеження і довічна терапія.

Джерело: Poosh

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