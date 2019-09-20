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Maruv заспівала у метро Москви

Українська співачка Maruv заспівала у метро Москви.

Maruv заспівала у метро Москви

Українська співачка Maruv влаштувала концерт у московському метро.

Про це вона написала в Instagram.

Читайте: Между нами: MARUV презентувала новий кліп

– Сьогодні я співала в метро. Це був такий захопливий досвід для мене. Мені дуже сподобалося. Спасибі російському Glamour Magazine за це, – написала артистка.

Maruv заспівала у метро Москви / 2 фотографии

До речі, MARUV знову виступила у Росії, цього разу вона заспівала на розігріві концерту Крістіни Агілери у Москві.

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