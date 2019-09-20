Голлівудський актор Міккі Рурк хоче, щоб його поховали в Україні. Чим живе зірка зараз і що постить в Instagram – далі у матеріалі.

Міккі Рурк зробив заяву про бажання бути похованим у селі Загірці Хмельницької області. Там живе бабуся його помічника Дмитра Корнійчука.

– Я говорив Дмитру: коли я помру, не хочу, щоб мене поховали тут (у США – Ред.). Він показував, де похований його дідусь, і я хочу, щоб мене поховали там, – заявив Рурк.

Факти ICTV подивилися, що постить актор у соцмережах і як живе зараз.

Міккі Рурк не перестає цікавитися боксом (раніше його сцена була – ринг, – Ред.) І про це свідчать пости в Instagram. Він стежить за професійними боксерами і не перестає боксувати сам, правда, як любитель.

– Я щасливий, коли я у спортзалі, більше ніде не зможу забути всі неприємності у житті. Я ніколи не стану чемпіоном, але я завжди буду небезпечний, і це досить для мене. Я з нетерпінням чекаю 11 тижнів важких тренувань, – підписав він своє фото на рингу.

Він любить проводити час зі своїми собаками, їх у нього цілих шість! Актор не перестає ділитися з шанувальниками фотографіями цих милих створінь.

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Як змінювався Міккі Рурк

Зовнішність Міккі Рурка змінювалася залежно від його пристрастей. У 1990 році він через чорну смуги у кар’єрі та особистому житті вдаряється у спорт. Актор проводить вісім боїв і виходить звідти зі зламаним носом, пальцем ноги, ребром, розірваним язиком і численними гематомами на обличчі. Йому зробили пластичну операцію, але проблем це не вирішило, а як висловлювався сам актор, тільки додало їх.

Так виглядав Міккі до пластики (1989 рік):

З красеня і секс-символа він перетворився на понівеченого боксера. Однак зміни у зовнішності Міккі привернули постановників неонуарного трилера Місто гріхів (2005).

А ось так актор виглядає зараз:

До речі, раніше ми публікували список топ-7 українських фільмів.

Фото: mickey_rourke