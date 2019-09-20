PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Ні у комі і не при смерті: інформація про стан Заворотнюк може бути фейком

Стан Анастасії Заворотнюк ніколи не був критичним, а актриса не впадала у кому.

Ні у комі і не при смерті: інформація про стан Заворотнюк може бути фейком

Згідно з нової інформації ЗМІ, Анастасія Заворотнюк ніколи не була у критичному стані.

Таку заяву зробив бізнесмен Микита Могутін.

Він стверджує, що зірка дійсно хвора і проходить курси променевої терапії. Але вона ніколи не була у комі або при смерті.

Читайте: Стан Заворотнюк покращився, її перевели з реанімації

– Поліорганної недостатності і паралічів у неї теж не розвивалося, – говорить він.

Нагадаємо, що 13 вересня з’явилася інформація, що у Анастасії Заворотнюк виявили останню стадію пухлини мозку.

Джерело: Baza

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка