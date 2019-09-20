PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Сім’я відмовилася залучати сторонніх лікарів: що з Анастасією Заворотнюк

Клініка в Москві, в якій проходить лікування актриса Анастасія Заворотнюк, не буде залучати зовнішніх консультантів.

Анастасия Заворотнюк новости

До лікування Анастасії Заворотнюк не залучатимуть сторонніх лікарів. Таке рішення прийняла сім’я актриси спільно з керівництвом клініки, в якій вона знаходиться.

Читайте: Стан Заворотнюк покращився, її перевели з реанімації

Кілька великих лікарень і наукових центрів запропонували свою допомогу в лікуванні Заворотнюк, але їм було відмовлено.

Актриса знаходиться в терапевтичному відділенні. Її стан оцінюється як важкий.

Нагадаємо, 13 вересня з’явилася інформація, що у Заворотнюк остання стадія пухлини мозку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ні у комі і не при смерті: інформація про стан Заворотнюк може бути фейком
Ні у комі і не при смерті: інформація про стан Заворотнюк може бути фейком
Стан Заворотнюк покращився, її перевели з реанімації
Стан Заворотнюк покращився, її перевели з реанімації
Анастасія Заворотнюк прийшла до тями – ЗМІ
Анастасія Заворотнюк прийшла до тями – ЗМІ
заворотнюк
Родичі біля клініки у Москві і звернення Шепелєва: що з Анастасією Заворотнюк
У Анастасії Заворотнюк остання стадія пухлини мозку – ЗМІ
У Анастасії Заворотнюк остання стадія пухлини мозку – ЗМІ
Мозок на 80% складається з гальмівної рідини – Кіркоров про Заворотнюк
Мозок на 80% складається з гальмівної рідини – Кіркоров про Заворотнюк
Зіркові курорти. Де відпочивають селебрітіз? (фото)
Зіркові курорти. Де відпочивають селебрітіз? (фото)
Хабенський очолив список найбільш високооплачуваних акторів Росії
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка