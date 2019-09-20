Клініка в Москві, в якій проходить лікування актриса Анастасія Заворотнюк, не буде залучати зовнішніх консультантів.

До лікування Анастасії Заворотнюк не залучатимуть сторонніх лікарів. Таке рішення прийняла сім’я актриси спільно з керівництвом клініки, в якій вона знаходиться.

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Кілька великих лікарень і наукових центрів запропонували свою допомогу в лікуванні Заворотнюк, але їм було відмовлено.

Актриса знаходиться в терапевтичному відділенні. Її стан оцінюється як важкий.

Нагадаємо, 13 вересня з’явилася інформація, що у Заворотнюк остання стадія пухлини мозку.