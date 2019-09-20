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Зрада і груповий секс: Демі Мур розповіла про шлюб з Ештоном Кутчером

Голлівудська актриса Демі Мур розповів, що її екс-чоловік Ештон Кутчер схилив її до групового сексу.

демми мур и кутчер

Демі Мур в мемуарах Навиворіт звинуватила екс-чаловіка Ештона Кутчера у зрадах і схилянні до групового сексу.

За її словами, Кутчер двічі зрадив їй та схилив до заняття сексом з ще однією жінкою.

– Я хотіла показати йому, якою класною і веселою я можу бути, – написала Мур в мемуарах, які поки не опубліковані.

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Також зірка розповіла, що зради Кутчера почалися відразу після групового сексу. Він зрадив їй з дівчиною Брітні Джонс. Потім у актора була ще одна коханка Сара Ліль.

– На своє виправдання Ештон сказав, що все це сталося через те, що ми залучили сторонню людину в свої стосунки, що в якійсь мірі розмило кордони, – написала актриса.

Нагадаємо, Кутчер після розлучення з Демі Мур одружився на актрисі Мілі Куніс. 14 вересня він з дружиною стали спеціальними гостями другого дня конференції YES 2019, яка пройшла в Києві.

Фото: Dreamstime

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