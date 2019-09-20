У четвертому випуску дев’ятого сезону шоу Зважені та щасливі проект довелося покинути Саші Гончарову.

На четвертому тижні проекту Зважені та щасливі 9 під жовту лінію потрапили Саша Гончаров і Микола Крицький.

Під час обговорення обидва намагалися довести, чому мають залишитися на проекті. Голоси учасників розділилися, а вирішальний вибір зробив Павло Назаренко, проголосувавши проти Саші.

Учасники помітили, як він почав змінюватися на проекті Зважені і щасливі. Саме тому дехто вирішив, що Саша зможе схуднути вдома.

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Євген Москаленко припустив, що Сашу вважали гідним конкурентом і тому вирішили проголосувати проти нього.

До слова, у третьому випуску шоу Зважені та щасливі 9 проект покинула Інна Мазура.

Джерело: СТБ

Фото: СТБ