PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Зважені та щасливі 9: хто покинув проект у четвертому випуску

У четвертому випуску дев’ятого сезону шоу Зважені та щасливі проект довелося покинути Саші Гончарову.

Зважені та щасливі

На четвертому тижні проекту Зважені та щасливі 9 під жовту лінію потрапили Саша Гончаров і Микола Крицький.

Під час обговорення обидва намагалися довести, чому мають залишитися на проекті. Голоси учасників розділилися, а вирішальний вибір зробив Павло Назаренко, проголосувавши проти Саші.

Учасники помітили, як він почав змінюватися на проекті Зважені і щасливі. Саме тому дехто вирішив, що Саша зможе схуднути вдома.

Читайте: Як жувальна гумка допомагає під час схуднення

Євген Москаленко припустив, що Сашу вважали гідним конкурентом і тому вирішили проголосувати проти нього.

До слова, у третьому випуску шоу Зважені та щасливі 9 проект покинула Інна Мазура.

Джерело: СТБ

Фото: СТБ

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка