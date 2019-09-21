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Бред Пітт отримав посадковий талон на Марс

Голлівудський актор Бред Пітт отримав талон, який відправить його ім’я на Марс.

Бред Пітт отримав посадковий талон на Марс

Бред Пітт отримав сувенірний посадковий талон на рейс до Марса.

До 30 вересня всі охочі також можуть вписати своє ім’я на кремнієвий чіп, який буде на борту космічного апарату місії Mars 2020.

Для цього потрібно заповнити форму на сайті NASA і отримати на пошту сувенірний посадковий талон.

Читайте: Шарліз Терон зустрічається з Бредом Піттом

До слова, у 2021 році марсохід з чіпом на борту висадиться на Марсі в кратері Джезеро.

Там він вивчатиме клімат планети, збиратиме зразки ґрунту і шукатиме сліди минулого мікробного життя.

Раніше ICTV писали про те, що на Марсі можливі ознаки життя.

Джерело: NASA

Фото: NASA

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