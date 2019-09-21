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Софі Лорен – 85! Про секрет краси, пластику і недоліки

21 вересня італійській акторці Софі Лорен виповнилося 85 років. Що жива легенда вважає секретом своєї краси, а також влучні цитати про життя і чоловіків – далі у матеріалі.

Софі Лорен – 85! Про секрет краси, пластику і недоліки

Софі Лорен стала справжньою живою легендою. Вона – лауреат п’яти премій Золотий глобус, володарка двох Оскарів, безлічі почесних нагород і тисяч чоловічих сердець. Як з “зубочистки” вона перетворилася на секс-символа мільйонів – далі у матеріалі.

Про пластику

У дитинстві через зайву худорлявість Софі Лорен дражнили зубчисткою. Але вже у 14 років дівчинка розквітла і стала справжньою красунею. Правда, її красу камера вловила не відразу. Як у 1962 році написав журнал Time, “ніс у неї занадто довгий. Зуби нерівні”.

Сама Софі Лорен про свою зовнішність відгукувалася так:

– Моя краса – результат поєднання різних неправильностей.

Колеги також відзначали неправильні риси у зовнішності актриси.

– Шия, як у неаполітанського жирафа. Талія, здається, починається у районі стегон. Ступні занадто великі. Руки величезні. Лоб низький. Рот дуже широкий. Але – мамма мія – вона чудова! – говорила одна з її суперниць.

Продюсер Карло Понті, а потім і її чоловік, навіть запропонував “пом’якшити її великий профіль”, а простіше кажучи, зробити пластичну операцію, відрізати шматочок носа. Вона відмовилася з обуренням.

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Про секрет краси

Софі Лорен виокремила дві речі – позитивний настрій і фізичні навантаження.

Ось як вона відповіла на питання про секрет краси в одному з інтерв’ю:

– Я завжди встаю рано і вистрибую з ліжка – іноді без особливого бажання, адже завжди можна знайти виправдання, щоб не робити вправи, а потім я йду на годинну прогулянку.

І поки я гуляю парком, я завжди думаю: “Може за поворотом я побачу щось красиве”. Я завжди думаю позитивно. Ви рідко побачите мене сумною або меланхолійною.

Також Софі Лорен підкреслила, що намагається харчуватися певним чином.

– Роблю вправи і взагалі доглядаю за своїм тілом. Намагаюся насолоджуватися спокійним життям. Умиротвореність – ключ до краси, – підсумувала актриса.

Цитати Софі Лорен

Факти ICTV зібрали соковиті цитати актриси про красу, життя і чоловіків:

– Я можу сказати “ні” на дванадцяти мовах. Для жінки цього цілком достатньо.

Важко стати чарівною, якщо ти ледача.

Найважливіший компонент смачної домашньої їжі – це любов: любов до тих, для кого готуєш.

– Вважається, що недоліки потрібно приховувати. Але що таке недоліки? Дуже часто незвичні риси краще підкреслювати, а не приховувати.

Нічого не робить жінку красивішою, ніж віра у те, що вона красива.

– Зачіска впливає на те, як складається день, а у підсумку і життя.

Жінка, яка не любить недоліків свого чоловіка, не любить і його самого.

– Якщо дівчина неймовірно красива у молодості, але неуважна і нічого не доводить до кінця – краса швидко піде. Якщо ж вона володіє скромними зовнішніми даними, але має сильний характер – чарівність з роками зростатиме.

До речі, раніше ми писали, чому не існує стандарту краси.

Фото: Getty Images

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