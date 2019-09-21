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Все може обійтися: Заворотнюк прооперували вдруге

Акторці Анастасії Заворотнюк зробили другу операцію. Вона продовжує перебувати у лікарні.

анастасія заворотнюк

Анастасія Завротнюк перенесла другу операцію у клініці в Москві. У акторки та рідних з’явилась надія на поліпшення її стану.

Про це повідомив її друг Сергій Майоров в ефірі одного з російських телеканалів.

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Сергій Майоров зазначив, що стан Анастасії Заворотнюк важкий, але надія є.

Була друга операція, лікарі подивилися на результати гістології. З’явилася надія, що все ще може обійтися.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що у Анастасії Заворотнюк остання стадія пухлини мозку.

Фото: a_zavorotnyuk

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