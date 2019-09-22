З’явилися фотографії Анджеліни Джолі, на яких видно, що вона стала блондинкою.

Відома актриса Анджеліна Джолі знімається у фільмі Вічні.

Для ролі в стрічці їй довелося змінити колір волосся і стати блондинкою. Однак на фото не можна точно сказати, чи перефарбувалася Джолі в світлі тони, чи для неї підготували спеціальну перуку.

На кадрах також можна побачити, що для зйомок актриса вбралася у світлу сукню.

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Видно, що героїня Анджеліни Джолі намагається щось заховати, стоячи у воді.

До слова, голлівудський актор Бред Пітт отримав сувенірний посадковий талон на Марс.

Фото: marvel_express