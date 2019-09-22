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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Найперспективніший новий артист – Alyona Alyona отримала міжнародну музичну нагороду

Українська виконавиця Alyona Alyona отримала нагороду Anchor award за популярність, якої вона досягла усього за рік.

Alyona Alyona

За один рік з початку кар’єри реп-виконавиці з України Alyona Alyona вдалося досягти значної популярності у світі.

За це у Німеччині їй присудили міжнародну нагороду Anchor award, яку вручають найперспективнішим новим артистам.

Багатьом сподобався її масивний драйв, поставлений на темні ритми.

Читайте: Булінг: Alyona Alyona презентувала новий кліп

На Anchor award також претендували соул-дует з Нідерландів Feng Suave, китайський інді-рок-квартет The Hormones, R&B-співачка Celeste з Великої Британії, норвезька поп-виконавиця Moyka та британські інді-рокери Drahla.

До слова, українська співачка Аліна Паш і Freel випустили кліп на пісню Не пили.

Джерело: ANCHOR Award

Фото: ANCHOR Award

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