Серіал Чорнобиль отримав премію Еммі в номінації найкращий міні-серіал.
У Лос-Анджелесі (США) пройшла 71-а церемонія вручення премії Еммі.
У номінації найкращий мини-серіал переміг Чорнобиль. Статуетку забирав Крейг Мейзін, який написав сценарій, а також був продюсером стрічки.
Під час своєї промови він заявив, що його проект покликаний нагадати людям про значення правди і небезпеку брехні.
Читайте: Венеційський кінофестиваль: український фільм став найкращим в одній з категорій
Також серіал завоював Еммі за сценарій до Чорнобиля, а нагороду за режисуру міні-серіалу вручили режисерові проекту Йохану Ренке.
Раніше сценарист серіалу Чорнобиль Крейг Мейзін розповів про деталі створення серіалу, про реакцію Росії, свій наступний проект і українську історію.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+