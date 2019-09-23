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Еммі 2019: Чорнобиль став найкращим міні-серіалом

Серіал Чорнобиль отримав премію Еммі в номінації найкращий міні-серіал.

Еммі 2019: Чорнобиль став найкращим міні-серіалом

У Лос-Анджелесі (США) пройшла 71-а церемонія вручення премії Еммі.

У номінації найкращий мини-серіал переміг Чорнобиль. Статуетку забирав Крейг Мейзін, який написав сценарій, а також був продюсером стрічки.

Під час своєї промови він заявив, що його проект покликаний нагадати людям про значення правди і небезпеку брехні.

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Також серіал завоював Еммі за сценарій до Чорнобиля, а нагороду за режисуру міні-серіалу вручили режисерові проекту Йохану Ренке.

Раніше сценарист серіалу Чорнобиль Крейг Мейзін розповів про деталі створення серіалу, про реакцію Росії, свій наступний проект і українську історію.

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