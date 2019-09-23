Група The Hardkiss презентувала тизер нового кліпу.
Популярна українська група The Hardkiss презентувала тизер нового кліп на пісню Жива.
Нове відео артистів вийде 25 вересня.
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Тизер вийшов досить у похмурих тонах. Крім того, показана сцена, на якій фронтвумен гурту Юлія Саніна тримається за закривавлену шию.
Раніше Факти ICTV писали, що O.Torvald та Юлія Юріна презентували спільну відеороботу на пісню Роздягни мене.
Фото: the_hardkiss
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