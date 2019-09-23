PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Калюжі крові: гурт The Hardkiss анонсував новий кліп

Група The Hardkiss презентувала тизер нового кліпу.

Калюжі крові: гурт The Hardkiss анонсував новий кліп

Популярна українська група The Hardkiss презентувала тизер нового кліп на пісню Жива.

Нове відео артистів вийде 25 вересня.

Читайте: Не пили: Аліна Паш представила пісню про гендерну рівність

Тизер вийшов досить у похмурих тонах. Крім того, показана сцена, на якій фронтвумен гурту Юлія Саніна тримається за закривавлену шию.

Раніше Факти ICTV писали, що O.Torvald та Юлія Юріна презентували спільну відеороботу на пісню Роздягни мене.

Фото: the_hardkiss

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка