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Крижане серце 2: новий трейлер мультфільму від Disney

З’явився трейлер мультфільму Крижане серце 2, який розповість про нові пригоди сестер Ельзи та Анни.

Холодне серце 2

У новому трейлері мультфільму Крижане серце 2 від студії Disney можна побачити, що над королівством Аренделл нависла страшна небезпека і сестрам Ельзі та Ганні доведеться рятувати його.

Разом з сестрами у подорож відправляться Свен, Олаф і Крістофф.

Одним з ключових елементів в сюжеті стане зачарований ліс, в який потраплять головні герої.

Читайте: Мисливці за привидами: продюсер розсекретив деталі сюжету

Прем’єра мультфільму Крижане серце 2 в Україні намічена на 21 листопада 2019 року.

До слова, з’явився трейлер фільму Погані хлопці назавжди, в якому знімаються Вілл Сміт і Мартін Лоуренс.

Відео: Walt Disney Animation Studios

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