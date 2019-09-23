З’явився трейлер мультфільму Крижане серце 2, який розповість про нові пригоди сестер Ельзи та Анни.
У новому трейлері мультфільму Крижане серце 2 від студії Disney можна побачити, що над королівством Аренделл нависла страшна небезпека і сестрам Ельзі та Ганні доведеться рятувати його.
Разом з сестрами у подорож відправляться Свен, Олаф і Крістофф.
Одним з ключових елементів в сюжеті стане зачарований ліс, в який потраплять головні герої.
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Прем’єра мультфільму Крижане серце 2 в Україні намічена на 21 листопада 2019 року.
До слова, з’явився трейлер фільму Погані хлопці назавжди, в якому знімаються Вілл Сміт і Мартін Лоуренс.
Відео: Walt Disney Animation Studios
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