У США відгриміла церемонія нагородження премії Еммі 2019. Список лауреатів – читайте на Фактах ICTV.
У Лос-Анджелесі відбулася 71-а урочиста церемонія вручення нагороди телеакадемії США – премії Еммі. Нею нагороджуються найкращі телевізійні програми, які вийшли в ефір в період з 1 червня 2018 до 31 травня 2019 року.
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Рекордсменом вечора став серіал Гра престолів, який забрав 12 нагород при 32 номінаціях.
Ще одним відкриттям став міні-серіал Чорнобиль, який зібрав 10 нагород.
Лауреати премії Еммі 2019:
- Найкращий драматичний серіал – Гра престолів (HBO)
- Найкращий комедійний серіал – Погань (Amazon)
- Найкращий міні-серіал – Чорнобиль (HBO)
- Найкращий актор в драматичному серіалі – Біллі Портер (Удавання)
- Найкраща актриса в драматичному серіалі – Джоді Комер (Вбиваючи Єву)
- Найкращий актор в комедійному серіалі – Білл Хейдер (Баррі)
- Найкраща актриса в комедійному серіалі – Фібі Уоллер-Брідж (Погань)
- Найкращий актор в міні-серіалі або телефільмі – Джаррель Джером (Коли вони нас бачать)
- Найкраща актриса в міні-серіалі або телефільмі – Мішель Вільямс (Фосс/Вердон)
- Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі – Пітер Дінклейдж (Гра престолів)
- Найкраща актриса другого плану в драматичному серіалі – Джулія Гарнер (Озарк)
- Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі або шоу – Тоні Шелуб (Дивовижна місіс Мейзел)
- Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі або шоу – Алекс Борштейн (Дивовижна місіс Мейзел)
- Найкращий телефільм – Чорне дзеркало (Netflix)
- Найкращий актор другого плану в міні-серіалі або телефільмі – Бен Вішоу (Дуже англійська скандал)
- Найкраща актриса другого плану в міні-серіалі або телефільмі – Патриція Аркетт (Акт)
- Найкраща режисура в комедійному серіалі – Гаррі Бредбір (Погань)
- Найкраща режисура в драматичному серіалі – Джейсон Бейтман (Озарк)
- Найкраща режисура в міні-серіалі або телефільмі – Йохан Ренк (Чорнобиль)
- Найкраща сценарна робота в комедійному серіалі – Фібі Воллер-Брідж (Погань)
- Найкраща сценарна робота у драматичному серіалі – Джессі Армстронг (Спадкоємці)
- Найкраща сценарна робота в міні-серіалі або телефільмі – Крейг Мейзін (Чорнобиль).
Раніше сценарист серіалу Чорнобиль Крейг Мейзін розповів про деталі створення серіалу, про реакцію Росії, свій наступний проект і українську історію.