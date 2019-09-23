Телегра Форт Боярд повернулася на екрани. Ведучим оновленої програми став Сергій Шнуров.

Лідер групи Ленінград Сергій Шнуров став ведучим легендарної телегри Форт Боярд. Пілотний випуск показав російський телеканал СТС 22 вересня.

Першими шукали скарби телеведуча Ольга Бузова, стиліст Олександр Рогов, хореограф Євген Папунаїшвілі, актриса Катерина Кузнєцова і кухар Олександр Белькович.

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Все, як зазвичай – щоб отримати скарби, зірки повинні пройти багато складних випробувань.

Виграні гроші передали до фонду, що допомагає дітям із захворюваннями головного мозку.

Нагадаємо, у березні Сергій Шнуров оголосив про прощальний тур у 2019 році.