Режисер Джейсон Бейтман отримав приз за кращу режисуру в драматичних серіалах, після чого став мемом через свою реакцію на перемогу.

На 71-й церемонії Еммі режисер Джейсон Бейтман отримав приз за кращу режисуру в драмсеріалах. Бейтман не тільки зіграв головного героя кримінальної драми Озарк, а й зняв один з її епізодів.

Сам Бейтман на успіх особливо не сподівався – багато хто був упевнений, що статуетка дістанеться творцям Гри престолів.

When I’m depressed but my friends are still supportive pic.twitter.com/N04AQF6lRw — MellowTweets From Kevin (@KevinTPorter) September 23, 2019

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Тому коли ведучі назвали ім’я Бейтмана, той просто підняв брови, озирнувся навколо і видав дуже стримане Вау, а колеги по серіалу сміялися, схоплювалися з місць, аплодували і плескали один одного по плечах.

Jason Bateman reacts to winning a directing award at the #Emmys pic.twitter.com/a0ZDY0o3Mr — MTV NEWS (@MTVNEWS) September 23, 2019

Нагадаємо, у США відгриміла церемонія нагородження премії Еммі 2019. Список лауреатів – читайте на Фактах ICTV.