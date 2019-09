На 71-й церемонії Еммі режисер Джейсон Бейтман отримав приз за кращу режисуру в драмсеріалах. Бейтман не тільки зіграв головного героя кримінальної драми Озарк, а й зняв один з її епізодів.

Сам Бейтман на успіх особливо не сподівався – багато хто був упевнений, що статуетка дістанеться творцям Гри престолів.

