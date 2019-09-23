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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Стриманий Бейтман став мемом після перемоги на Еммі 2019

Режисер Джейсон Бейтман отримав приз за кращу режисуру в драматичних серіалах, після чого став мемом через свою реакцію на перемогу.

Джейсон Бейтман

На 71-й церемонії Еммі режисер Джейсон Бейтман отримав приз за кращу режисуру в драмсеріалах. Бейтман не тільки зіграв головного героя кримінальної драми Озарк, а й зняв один з її епізодів.

Сам Бейтман на успіх особливо не сподівався – багато хто був упевнений, що статуетка дістанеться творцям Гри престолів.

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Тому коли ведучі назвали ім’я Бейтмана, той просто підняв брови, озирнувся навколо і видав дуже стримане Вау, а колеги по серіалу сміялися, схоплювалися з місць, аплодували і плескали один одного по плечах.

Нагадаємо, у США відгриміла церемонія нагородження премії Еммі 2019. Список лауреатів – читайте на Фактах ICTV.

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