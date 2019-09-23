Учасник банди Тверські вовки Олександр Агєєв зізнався, що Михайла Круга вбив інший учасник банди Дмитро Веселов.

Слідчий комітет Росії заявив про розкриття убивства співака Михайла Круга, вчинене 1 липня 2002 року.

Зізнавальні свідчення у злочині дав учасник банди Тверські вовки Олександр Агєєв, який відбуває довічне позбавлення волі. За його словами, співака вбив інший член банди Дмитро Веселов, але спочатку вбивство не планувалося.

Бандити хотіли пограбувати будинок Круга, а після повернути антикваріат і цінності, щоб співак став зобов’язаним і виплачував частину гонорарів від концертів.

У трагічний день Михайло Круг із сім’єю несподівано повернулися додому і зустріли Веселова.

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– Веселов, не замислюючись, вирішив усунути, застосувавши до тещі Круга насильство. Коли на шляху зловмисника раптово опинився Михайло Круг, Веселов вистрілив у нього два рази, – йдеться у повідомленні СК.

У СК також заявили, що з урахуванням смерті Веселова, якого у 2003 році застрелив інший член банди Олександр Осипов через помсту за вбивство Круга, слідство ухвалило рішення закрити кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували ексклюзивне інтерв’ю водія, який протаранив Віктора Цоя.

Джерело: Слідчий комітет РФ